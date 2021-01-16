انفجار ضخم فى محطة وقود يهز منطقة القصر الحدودية بلبنان

كتب محمد جمال

شهدت منطقة القصر الحدودية بلبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، انفجارًا هائلا في محطة وقود هز أرجاء المنطقة، وأوضح بث مقطع الفيديو عن الحادث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدا لألسنة النيران في المحطة، حيث تسببت في هلع وفزع بين أبناء المنطقة.

وبحسب موقع "لبنان 24"، فقد تم استدعاء سيارات الإسعاف والدفاع المدني التي حضرت على الفور إلى مكان الحادث من أجل إخماد الحريق ونقل المصابين.شهدت منطقة القصر الحدودية بلبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، انفجارًا هائلا في محطة وقود هز أرجاء المنطقة.