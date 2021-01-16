اليوم السابع
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انتخاب لاشيت رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمية له ميركل

السبت، 16 يناير 2021 04:01 م
انتخاب لاشيت رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمية له ميركل المستشارة الألمانية ميركل
رويترز

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انتخب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا آرمين لاشيت رئيسا للحزب اليوم السبت، في مسعى لتوحيد صفوف الحزب المنقسم خلف زعيم جديد يأملون أن يصبح المستشار القادم للبلاد عندما تتنحى أنجيلا ميركل بعد الانتخابات الاتحادية في سبتمبر أيلول.

وفاز لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين - فيستفاليا الغربية أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان، في جولة ثانية من التصويت ضد فريدريش ميرتس، وحصل على 521 صوتا مقابل 466 صوتا لمنافسه المحافظ المتشدد، وذلك وفقا لاقتراع شارك فيه 1001 مندوب في الحزب.

كانت ميركل، وهي سياسية مخضرمة في أوروبا وفازت على الدوام بأصوات الناخبين الألمان منذ توليها قيادة البلاد عام 2005، قد قالت إنها لن تترشح لمنصب المستشار مرة أخرى، ومنذ تنحيها عن رئاسة الحزب في ديسمبر كانون الأول عام 2018 والحزب يعاني لإيجاد خليفة مناسب لها.

ويقدم لاشيت (59 عاما) نفسه على أنه المرشح الذي يعتبر امتدادا لميركل، وكانت قد قالت العام الماضي إن لاشيت يمتلك "الأدوات" للمنافسة على مقعد المستشار.


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حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي

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