وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن أكثر من 75 ألفا عاملا في مجال الصحة والمقيمين بدور رعاية المسنين، ومقدمي الرعاية، تلقوا لقاح الفيروس الذي أنتجته شركة "فايزر/بيوانتك"، منذ أن بدأت الدولة الخطة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الشهر الماضى.



وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الهدف هو أن يكون هناك نحو مليوني شخص جرى تطعيمهم بحلول شهر مارس المقبل.