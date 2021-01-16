الهند تطلق أكبر حملة تطعيم فى العالم ضد فيروس كورونا

نيودلهى /أ ش أ/

أطلق رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم السبت، وأحدة من أكبر حملات التطعيم فى العالم كجزء من الجهود التى تبذلها الدولة ذات الكثافة السكانية المرتفعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشاد مودى- بحسب ما ذكرته صحيفة (إنديا إكسبريس) الهندية عبر موقعها الإلكترونى- بالعلماء والعاملين فى مجال الصحة الذين يقفون فى الخطوط الأمامية ضد الوباء، قائلا إنه "وسط الأزمة ومناخ اليأس، يبعث أحدهم الأمل بوضع حياته على المحك لحمايتنا".

وأضاف رئيس الوزراء الهندى أن "بروتوكول السلامة يتضمن التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الطبية يجب أن يستمر".