اليوم السابع
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السبت، 16 يناير 2021 08:46 م
خالد صلاح
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المملكة المتحدة تسجل 1295 حالة وفاة وأكثر من 41 ألف إصابة بكورونا فى يوم واحد

السبت، 16 يناير 2021 07:41 م
المملكة المتحدة تسجل 1295 حالة وفاة وأكثر من 41 ألف إصابة بكورونا فى يوم واحد اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن /أ ش أ/

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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 1295 حالة جديدة وفاة و41 ألفا و346 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة (ذا نليجراف) عن بيانات الحكومة، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى بريطانيا منذ بداية تفشى الوباء إلى 88 ألفا و590 حالة بحسب إحصاءات وزارة الصحة، ونحو 104 آلاف حالة بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، فيما بلغ إجمالى الإصابات المؤكدة 3 ملايين و357 ألفا و361 إصابة.

 


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