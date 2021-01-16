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المرصد السورى يكشف النقاب عن انفجار يهز مناطق المليشيات الإيرانية فى دير الزور

السبت، 16 يناير 2021 02:00 ص
المرصد السورى يكشف النقاب عن انفجار يهز مناطق المليشيات الإيرانية فى دير الزور انفجار
كتب : أحمد علوى

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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان النقاب عن وقوع انفجار بمنطقة الميادين، الواقعة بريف دير الزور شرقي سوريا، والتي تخضع لسيطرة المليشيات الموالية لإيران.

وقال المرصد إن الانفجار -الذي لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعته- أسفر عن تدمير محال تجارية، بالإضافة لتضرر منزل كان تنظيم "داعش" الإرهابي استولى عليه إبان سيطرته على المنطقة، وحوله إلى مركز تصنيع عبوات ناسفة وألغام.

وفي وقت سابق، أشار المرصد السوري إلى أن المليشيات الإيرانية عمدت إلى إعادة الانتشار ضمن المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي، حيث أعادت الانتشار ضمن مدينة دير الزور بالإضافة لمدينتي البوكمال والميادين، بعد أن أخلت مواقع لها بأطراف تلك المناطق.


وقتلت الضربات الإسرائيلية، الأربعاء، 57 شخصا في استهداف مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من القوات السورية وحزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية.ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن جزءا من المليشيات انتشر ضمن أحياء سكنية تخوفاً من ضربات جديدة قد تستهدفه بأي لحظة، والقسم الآخر انتشر بمواقع تابعة لها.

 

سوريا

مليشيات ايران فى سوريا

المرصد السورى

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