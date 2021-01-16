الكويت: شحنات لقاح "فايزر" ستصل فى موعدها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة الراى الكويتية أن شحنات لقاح "فايزر" ستصل البلاد فى مواعيدها، وطمأنت مصادر صحية لـ«الراى»، إلى أن «الكويت لن تتأثر بإعلان شركة «فايزر-بيونتيك» إعادة جدولة شحنات لقاح كورونا إلى دول العالم بسبب تعديل فى سياساتها التصنيعية سعياً لضمان إنتاج أكبر فى المستقبل».

وأكدت المصادر، أن «مواعيد شحنات اللقاح ستصل فى مواعيدها المقررة إلى الكويت التى لن تتأثر بالتغييرات التى أعلنتها الشركة».

وأشارت المصادر، إلى أن الكويت من أوائل الدول التى قامت بطلب التطعيمات واللقاحات تماشياً مع الخطط الاستبقيةة للتعامل مع الفيروس ومواجهة الجائحة.

وكانت توقعات أشارت، إلى أن الكويت ستتأثر كما كل دول العالم بتقليص «فايزر» شحنات لقاحها خلال الفترة الحالية.