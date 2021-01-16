وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم السبت، أنه فور وصول إشارة استغاثة أطلقها القارب الفرنسي لأقرب محطة مراقبة ساحلية، صدرت الأوامر بدفع أحد الزوارق الحربية السودانية السريعة لموقع الحادث، وتم إجلاء شخصين من الجنسية الفرنسية، وأوضحت أنه تم تقديم الدعم الطبى والإدارى اللازم لطاقم القارب الفرنسي بمدينة "أوسيف" وتحويلهم إلى بورتسودان، وستكتمل الإجراءات لاحقا بواسطة السلطات المختصة.