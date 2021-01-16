اليوم السابع
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الغرفة التجارية بالإسكندرية تستضيف "غرفة طرابلس" لبحث سبل التعاون

السبت، 16 يناير 2021 03:01 م
الغرفة التجارية بالإسكندرية تستضيف "غرفة طرابلس" لبحث سبل التعاون الغرفة التجارية بالإسكندرية تستضيف غرفة طرابلس
الإسكندرية جاكلين منير

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استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وفدا من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، مكون من الدكتور إبراهيم مصطفى رحيل عضو مجلس إدارة غرفة طرابلس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، إن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتحديد القطاعات التى سيتم التعاون فيها سواء المتعلقة بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو تقديم الخدمات.

وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات افتراضية، لوضع برنامج تعاون مشترك مستقبلى بين الطرفين، إضافة إلى نقل الخبرات من الجانبين فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أهمية التعاون الإقليمى مع غرفة طرابلس من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، لبناء جسر تعاون بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور كرم كردي، والدكتور أشرف أبو إسماعيل، ومحمد حفني، والدكتور عمر الغنيمي، والمهندس محمد فتح الله، ومحمود مرعي، والأستاذ البديوى السيد.

 

 


الاسكندرية

الغرفة التجارية

غرفة طرابلس

التجارة العربية

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