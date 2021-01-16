اليوم السابع
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العربية: الدنمارك تسجل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور

السبت، 16 يناير 2021 03:41 م
العربية: الدنمارك تسجل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور انتشار فيروس كورونا - أرشيفية
إبراهيم حسان

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سجلت الدنمارك، اليوم السبت، 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، سجلت مقاطعة ألبرتا بكندا، حالة من فيروس كورونا المتحور الذي كان قد رصِد في وقت سابق بجنوب أفريقيا، وهي أول إصابة من هذا النوع على الأراضى الكندية، حسبما أعلنت مسؤولة السلطات الصحية فى المقاطعة.

وذكرت الطبيبة دينا هينشاو مسؤولة الصحة العامة في المقاطعة - عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت - "أن ألبرتا رصدت أول إصابة بفيروس كورونا المتحور الذي اكتشف في جنوب أفريقيا"، مضيفة أن المصاب الذي سافر إلى الخارج في الآونة الأخيرة يخضع حاليا لحجر صحى.


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