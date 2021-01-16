الصحة الإماراتية تسجل 3434 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الصحة الإماراتية اليوم السبت، تسجيل 3434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الدولية على 249,808 حالات.

‎كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن وفاة 7 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 740 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,118 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 222,106 حالات.