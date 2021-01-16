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الصحة الإماراتية تسجل 3434 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

السبت، 16 يناير 2021 02:09 م
الصحة الإماراتية تسجل 3434 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا كورونا في الإمارات - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الصحة الإماراتية اليوم السبت، تسجيل 3434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الدولية على 249,808 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن وفاة 7 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 740 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,118 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 222,106 حالات.

 

 


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اصابات كورونا في الامارات

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