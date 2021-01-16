اليوم السابع
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السكة الحديد تواصل جهودها لرفع قطار القاهرة الإسكندرية على القضبان

السبت، 16 يناير 2021 10:41 م
السكة الحديد تواصل جهودها لرفع قطار القاهرة الإسكندرية على القضبان رفع قطار القاهرة الإسكندرية على القضبان
الغربية – عادل ضرة

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تواصل الأجهزة المعنية بهيئة السكة الحديد جهودها لرفع إحدى عربات قطار 927 مكيف القاهرة الإسكندرية، على القضبان مرة آخرى عقب خروج العربة الثانية عن القضبان بمنطقة حوش محطة سكك حديد طنطا.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اثناء مسير قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية بحوش محطة طنطا سقطت عجلة من العربة الثانية من تركيب القطار من على السكة نظرًا لأعمال تجديدات السكة بتلك المنطقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن تأخير القطار، هذا وقد قامت الهيئة بتشغيل السكك البديلة وفصل العربة وسفرية القطار.

 

 

 

 


محافظة الغربية

محطة سكك حديد طنطا

طنطا

سكك حديد طنطا

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