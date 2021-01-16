الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها اليوم إلى مطار الملك فهد الدولى بالدمام

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، اعتباراً من اليوم السبت 16 يناير بواقع رحلة يومياً بحسب صحيفة سبق.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد استأنفت في وقت سابق أولى رحلاتها إلى السعودية، بعد المقاطعة التي دامت أكثر من ثلاث سنوات، برحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض في 11 يناير الجارى بواقع رحلة يوميّاً، تلا ذلك تسيير 4 رحلات أسبوعيّاً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واليوم مطار الملك فهد بالدمام حسبما أكدته عبر حسابها فى "تويتر".