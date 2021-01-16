التحفظ على كمية من المبيدات الزراعية غير المسجلة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس محمد الزواوى ومن خلال قسم الرقابة على المخصبات والمبيدات بالمديرية وبالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز، حملات مكثفة بمختلف مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها والمجهولة المصدر التى تشكل تهديدا على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالمرور على عدد 6 محلات للاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية وتلاحظ وجود عدد 2 محل بدون ترخيص وتم تحرير محاضر لهم لوجود مبيدات غير مسجله وعددهم 60 عبوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات على المحال والأسواق والمصانع والمخابز والصيدليات وأماكن بيع المستلزمات والمبيدات الزراعية للتأكد من توافر كافة المنتجات بالمواصفات والاشتراطات والأسعار المقررة وردع المخالفين.

يذكر أنه تم المرور خلال الشهر الجارى على عدد 216 مصنع ومخزن ومنشأة ومحل وتلاحظ وجود 127 مرخص و 64 بدون ترخيص و25 تحت الترخيص وتم تحرير عدد 4 محاضر و والتحفظ على عدد 274 عبوة.

وفى سياق آخر، نفذت الوحدات المحلية بمركزى دمنهور وكوم حمادة حملات اشغالات بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن رفع 506 حالة اشغال عبارة عن ( 494 اشغال متنوع ما بين ثابت ومتحرك وفض الأسواق بشوارع الروضة والمعهد الدينى وميدان الاتوبيس بمدينة دمنهور - رفع 12 اشغال بالمرور على المقاهى بكوم حمادة).