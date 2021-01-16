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الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين "مسيرات مفخخة" باتجاه السعودية

السبت، 16 يناير 2021 11:08 ص
الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين "مسيرات مفخخة" باتجاه السعودية الحوثيين
إبراهيم حسان

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أدانت الإمارات العربية المتحدة، تدين بشدة إطلاق الحوثيين مسيرات مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربى العميد الركن تركى المالكى، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير 3 طائرات حوثية دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه السعودية.

 

الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين مسيرات مفخخة باتجاه السعودية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW

 

وقال المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية/واس/ - أمس الجمعة - إن الطائرات بدون طيار (المفخخة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (الحديدة) ، مؤكدا اعتراضها وتدميرها.

وأضاف، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لاتفاق (ستوكهولم).

وبيّن العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.


الحوثيين

الامارات

السعودية

الحرب على الارهاب

جرائم الحوثيين

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