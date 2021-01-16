اليوم السابع
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خالد صلاح
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إيران تهدد بمقاضاة أمريكا بزعم اتخاذ "إجراءات غير قانونية" بحق دبلوماسييها

السبت، 16 يناير 2021 06:00 م
إيران تهدد بمقاضاة أمريكا بزعم اتخاذ "إجراءات غير قانونية" بحق دبلوماسييها محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى
(رويترز)

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن إيران أرسلت تحذيرا إلى الولايات المتحدة من أنها قد تقيم دعوى قضائية ضدها فى المحكمة الدولية بزعم اتخاذ "إجراءات غير قانونية" بحق دبلوماسيين إيرانيين فى الأمم المتحدة.

 

وطبقا لتقارير وسائل الإعلام، قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن مذكرة أُرسلت إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية، التى تمثل المصالح الأمريكية فى إيران، تحذر من أن طهران قد تقاضى واشنطن فى المحكمة الدولية بسبب ما قالت إنها "إجراءات غير قانونية".

 


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