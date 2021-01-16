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إمارة أبوظبى تقرر استمرار نظام التعليم عن بعد لجميع المراحل الدراسية

السبت، 16 يناير 2021 09:44 ص
إمارة أبوظبى تقرر استمرار نظام التعليم عن بعد لجميع المراحل الدراسية التعليم عن بعد بالإمارات
كتب محمد جمال

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أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى، عن استمرار نظام "التعليم عن بعد" لجميع المراحل الدراسية في كافة مدارس الإمارة لمدة 3 أسابيع، ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 17 يناير، بحسب " البيان الإماراتية".

وأكدت اللجنة بأن القرار جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وحرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي، وحثت أولياء الأمور والكادرين الأكاديمي والإداري فى المدارس الحكومية والخاصة على التطعيم لحماية أنفسهم، والمساهمة في تأمين حماية شاملة لأفراد المجتمع


التعليم عن بعد

أبو ظبى

الإمارات

فيروس كورونا

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