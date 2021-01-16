اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 93.62 مليون والوفيات مليونان و6904

السبت، 16 يناير 2021 03:43 م
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 93.62 مليون والوفيات مليونان و6904 كورونا
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثرمن 93.62 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و6904.
   
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.
    
   
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
     
  الدول والمناطق   إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة
 الولايات المتحدة      392153            23379121
      الهند            152093            10542841
     البرازيل          208246            8393492
      روسيا            64495             3520531
 المملكة المتحدة       87295             3316019
      فرنسا            69949             2872941
      تركيا            23664             2373115
     إيطاليا           81325             2352425
     إسبانيا           53314             2252164
     ألمانيا           45702             2014184
                      
 
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:   
    
    الدول وترتيبها      عدد الوفيات  عدد الإصابات
 ‭‭‭‭‭‭‭‬  26 - العراق     12932        606991
   ‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34‭‭‭‭        7888         457625
     ‬‬‬‬- المغرب                    
       37 - السعودية       6313         364613
                                     
       40 - الأردن         4121         312851
                                     
     ‭‭‭‭‭43‬‬‬‬‬ -         733         246376
       الإمارات                      
      45 -  لبنان          1825         243286

إصابات كورونا العالمية

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