إصابات كورونا العالمية تتجاوز 93.62 مليون والوفيات مليونان و6904

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثرمن 93.62 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و6904.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 392153 23379121
الهند 152093 10542841
البرازيل 208246 8393492
روسيا 64495 3520531
المملكة المتحدة 87295 3316019
فرنسا 69949 2872941
تركيا 23664 2373115
إيطاليا 81325 2352425
إسبانيا 53314 2252164
ألمانيا 45702 2014184
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق 12932 606991
34 7888 457625
- المغرب
37 - السعودية 6313 364613
40 - الأردن 4121 312851
43 - 733 246376
الإمارات
45 - لبنان 1825 243286
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة