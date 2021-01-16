إصابات كورونا العالمية تتجاوز 93.62 مليون والوفيات مليونان و6904

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثرمن 93.62 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و6904.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 392153 23379121

الهند 152093 10542841

البرازيل 208246 8393492

روسيا 64495 3520531

المملكة المتحدة 87295 3316019

فرنسا 69949 2872941

تركيا 23664 2373115

إيطاليا 81325 2352425

إسبانيا 53314 2252164

ألمانيا 45702 2014184

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

‭‭‭‭‭‭‭‬ 26 - العراق 12932 606991

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34‭‭‭‭ 7888 457625

‬‬‬‬- المغرب

37 - السعودية 6313 364613

40 - الأردن 4121 312851

‭‭‭‭‭43‬‬‬‬‬ - 733 246376

الإمارات

45 - لبنان 1825 243286