أوكرانيا تعلن ارتداء الكمامات الإجبارى سيستمر حتى نهاية 2021

كييف /أ ش أ/

صرح رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال، اليوم السبت، بأن الحكومة لا تعتزم إلغاء نظام ارتداء الكمامات الإجبارى حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف شميهال - فى تصريحات نقلتها صحيفة (أوكرانيا بالعربية) عبر موقعها الإلكترونى - أن استلام أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا من المتوقع أن يتم فى فبراير أو مارس المقبلين.

وشدد على أن القواعد الصحية الاجتماعية المتمثلة فى ارتداء الكمامات وغسل الأيادى بانتظام والالتزام بالتباعد الاجتماعى ستبقى سارية حتى نهاية العام الجاري.