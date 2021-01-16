اليوم السابع
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أمريكا تغلق المعالم الشهيرة فى واشنطن وتقيم نقاط تفتيش تأهبا لمراسم تنصيب بايدن

السبت، 16 يناير 2021 07:50 ص
أمريكا تغلق المعالم الشهيرة فى واشنطن وتقيم نقاط تفتيش تأهبا لمراسم تنصيب بايدن بايدن
كتب : أحمد علوى

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واصلت العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة تعزيز إجراءاتها الأمنية بإغلاق منافذ دخول المعالم الشهيرة، وإقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير .

وتشهد مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دوما إجراءات أمن مشددة بقيادة جهاز الخدمة السرية إلا أن إجراءات تأمين المراسم هذا العام ستكون أكبر من المعتاد بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس يوم السادس من يناير في محاولة لمنع التصديق النهائي على فوز بايدن.

وأعلنت هيئة المتنزهات الوطنية يوم الجمعة إغلاق منطقة "ناشيونال مول" والمعالم الأمريكية الشهيرة في واشنطن حتى 21 يناير على الأقل.

وقال ماثيو ميلر مدير المكتب الميداني لجهاز الخدمة السرية في واشنطن للصحفيين "لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والممارسات غير القانونية التي شاهدتها الولايات المتحدة والعالم الأسبوع الماضي".

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون ارتفاع عدد قوات الحرس الوطني في العاصمة إلى 25 ألفا

 


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