الرئيسية أخبار عالمية ألمانيا تسجل قرابة ألف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة السبت، 16 يناير 2021 08:11 ص كورونا - أرشيف رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 18678 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و980 وفاة خلال 24 ساعة. وسجلت ألمانيا إجمالا مليونين و19636 إصابة و45974 وفاة. ألمانيا كورونا اصابات كورونا وزارة الصحة كوفيد19 برلين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة اللجنة المنظمة لمونديال اليد تحتفل بعيد ميلاد نجم منتخب ألمانيا.. صور الخميس، 14 يناير 2021 11:42 م ألمانيا تسجل 22368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1113 وفاة الجمعة، 15 يناير 2021 07:25 ص ألمانيا تتجاوز عتبة الـ2 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة الجمعة، 15 يناير 2021 10:04 ص تقرير: نورد ستريم 2 يرجئ استئناف تشييد خط أنابيب الغاز البحري إلى ألمانيا الجمعة، 15 يناير 2021 11:01 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة