ألمانيا تسجل قرابة ألف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 18678 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و980 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا إجمالا مليونين و19636 إصابة و45974 وفاة.