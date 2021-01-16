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ألمانيا تسجل قرابة ألف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 16 يناير 2021 08:11 ص
ألمانيا تسجل قرابة ألف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا - أرشيف
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 18678 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و980 وفاة خلال 24 ساعة.
 
وسجلت ألمانيا إجمالا مليونين و19636 إصابة و45974 وفاة. 
 

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