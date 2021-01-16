"أعشق الملوخية والعيش الشمسى".. زوجة أجنبية تروى قصة زواجها من مصرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

محافظة البحر الأحمر وعاصمتها مدينة الغردقة بشكل خاص بها الكثير من القصص الحب والزواج بين المصريين والأجانب حيث إن هناك الكثير منهم من كونوا أسر وأنجبوا أولاد وتركوا بلادهم وأقاموا إقامة دائمة فى مدينة الغردقة وأصبحت مصر بلدهم الثانى، من بين تلك القصص قصة أحمد عزب إبراهيم الشهير باحمد بيجو، وليديا السلوفينية الجنسية .

يقول أحمد بيجو، إنه تعرف على زوجته ليديا منذ قرابة 12 عاما فى مجال البحر والغوص، فى مدينة الغردقة حيث يعمل غواصا وهى كذلك وتزوجا عن قصة حب منذ 12 عاماً وانجبا ولدا اسموه ادم يبلغ من العمر 8 سنوات الآن.



احمد بيجو وزوجته ليديا ونجلهم ادم

وأضاف أحمد بيجو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يعيش فى الغردقة منذ قرابة 24 عاما، وأن زوجته ليديا تعيش فى الغردقة منذ أن تعرفا على بعضهما البعض وتزوجا، وأنجبا ابنهم آدم بعد 4 سنوات من الزواج، مضيفا أنه تعرف على زوجته وبعد قرابة 8 أشهر تزوحا وانه وجد بها التميز فى العديد من الأشياء وتحب مجال البحر والغوص، وانه اصوله من محافظة الاقصر ودائما ما تقوم بزيارة الاقصر معه فى المناسبات وزياراته المعتادة لعائلته .

وتابع: أن حياتهم مترابطة جدا وأن كل شيء فى حياتهم اليومية من عمل ومأكل ومشرب يشاركانه سويا، كذلك يسافر معها سلوفانيا لزيارة عائلتها كثيرًا، وأن زوجته تعشق مصر وأهلها وأكثر ما يشدها طيبة أهلها وكرم الضيافة يذهلها .

من جانبها قالت الزوجة ليديا إنها تعشق مصر وأهلها وأصبحت بلدها، وأن أكثر شيء شدها فى مصر هو كرم الضيافة وخاصة فى الأقصر، حيث إنها تزورها كثيرا مع زوجها وأن هناك أقاربه وعائلته يكرمون الضيف، وروت أنها ذات مرة فى الأقصر كلما تدخل منزل يصرون على تناول الطعام بشدة حتى انها فى يوم تعشت قرابة 5 مرات .



قصة زواج اجنبية ومصري بالغردقة منذ 12 عام

واضافت ليديا أن عائلتها والدها ووالدتها واختها فى سلوفانيا وتزورهم باستمرار وان زوجها احمد يسافر معها لزيارتهم كما تسافر هى معه لزيارة اهله بالأقصر، وأنهم يعملون فى مجال الغوص سويا ويشاركون بعضهم البعض فى كل شئ .

وتابعت أنها تعشق الملوخية والعيش البلدى والشمسى والذى دائما كانت عندما تسافر للأقصر تتناوله هناك وكذلك اللحوم والاسماك بطريق الطهى المصرية لها، وأن كرم الضيافة عند المصريين لا يوصف .

وعن نجلهما ادم البالغ من 8 سنوات له اصحاب من المدرسة بالغردقة وكذلك فى الشارع الذين يقيمون به وهناك وانه من يحيد الغوص ويذهب معهم يوميا للعمل فى الايام التى ليس بها دراسة .