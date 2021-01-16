اليوم السابع
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السبت، 16 يناير 2021 07:18 م
خالد صلاح
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أرمينيا تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع لـ2 .164 ألف حالة

السبت، 16 يناير 2021 07:13 م
أرمينيا تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع لـ2 .164 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
يريفان /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 164 ألفا و235 حالة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية على موقعها الإلكترونى - أن 295 شخصا تعافوا من الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالى المتعافين إلى 152 ألفا و615 حالة.

وأشار البيان إلى أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 2987 شخصا بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة أمس.. بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 728 حالة.

 


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