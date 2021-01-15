يتزامن مع ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر.. 10 معلومات عن عيد أسوان القومى.. صور

أسوان- عبد الله صلاح

تحتفل محافظة أسوان بالعيد القومى فى 15 يناير من كل عام، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن احتفال أسوان بعيدها القومى تعرف عليها:

1- يتواكب الاحتفال مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971 .

2- كما يتواكب الاحتفال بذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 15 يناير 1918.

3- افتتح الرئيس الراحل محمد أنور السادات السد العالى وجعل ذلك اليوم عيداً قومياً لأسوان.

4- تحتفل محافظة أسوان فى كل عام بإيقاد شعلة السد العالى أمام رمز الصداقة.

5- ألغت محافظة أسوان باقى مراسم الاحتفال فى ظل التحذيرات من انتشار فيروس كورونا.

6- السد العالى هو أعظم مشروعات السدود فى العالم خلال القرن العشرين.

7- بدأ بناء السد فى عام 1960 .

8- قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتى.

9- اكتمل بناء السد فى 1968، وثبّت آخر 12 مولد كهربائى فى 1970.

10- افتتح السد رسمياً فى عام 1971، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات.