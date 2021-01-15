يتزامن مع ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر.. 10 معلومات عن عيد أسوان القومى.. صور

تحتفل محافظة أسوان بالعيد القومى فى 15 يناير من كل عام، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن احتفال أسوان بعيدها القومى تعرف عليها:
1- يتواكب الاحتفال مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971 .
2- كما يتواكب الاحتفال بذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 15 يناير 1918.
3- افتتح الرئيس الراحل محمد أنور السادات السد العالى وجعل ذلك اليوم عيداً قومياً لأسوان.
4- تحتفل محافظة أسوان فى كل عام بإيقاد شعلة السد العالى أمام رمز الصداقة.
5- ألغت محافظة أسوان باقى مراسم الاحتفال فى ظل التحذيرات من انتشار فيروس كورونا.
6- السد العالى هو أعظم مشروعات السدود فى العالم خلال القرن العشرين.
7- بدأ بناء السد فى عام 1960 .
8- قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتى.
9- اكتمل بناء السد فى 1968، وثبّت آخر 12 مولد كهربائى فى 1970.
10- افتتح السد رسمياً فى عام 1971، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
احتفالات اسوان بالعيد القومى
احتفالية العيد القومى لمحافظة أسوان
التحية العسكرية خلال العيد القومى
الفرقة الموسيقية تعزف خلال الاحتفالية
المحافظ خلال ايقاظ شعلة السد العالى
النصب التذكارى لشهداء محافظة أسوان
ايقاد شعلة السد العالى بالاحتفالات
تنظيم الاحتفالية بمحافظة اسوان
جانب من احتفالية العيد القومى لأسوان
جانب من الاحتفالات باسوان
رجال الازهر والكنيسة مع المحافظ خلال الاحتفالية
رمز الصداقة بمحافظة أسوان
قياداتالمحافظة خلال الاحتفالية
محافظ اسوان خلال الاحتفال بالعيد القومى
محافظة أسوان تحتفل بالعيد القومى بإيقاد شعلة السد
محافظة أسوان تحتفل بالعيد القومى
وضع اكليل زهور على النصب التذكارى
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