اليوم السابع
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وكيل صحة المنوفية يحيل بعض أفراد النوبتجية بمستشفى تلا المركزى للتحقيق

الجمعة، 15 يناير 2021 09:48 م
وكيل صحة المنوفية يحيل بعض أفراد النوبتجية بمستشفى تلا المركزى للتحقيق وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفي تلا المركزى فى جولة مفاجئة ‎
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة اليوم على مستشفى تلا المركزى، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنظومة الصحية والتأكد من تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى .

وفى بداية زيارته لمستشفى تلا برفقة الدكتور الدكتورة إيرينى عطيه مدير ادارة تلا والدكتور أحمد طنطاوى مدير المستشفى، تفقد أعمال التطوير بالمستشفى، وكذلك أقسام المستشفى المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات كورونا .

كما قام بالتحدث مع المرضى للاطمئنان على حالتهم وعلى الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتم التأكد من توافر الاكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتزام الطاقم الطبى .

كما تلاحظ غياب بعض أفراد النوبتجية وعلى الفور تم تحويلهم للتحقيق الفورى وفى نفس السياق تم تقديم الشكر للفريق الطبى المتواجد على جهدهم المبذول فى تقديم الخدمه للمرضى.

وأكد وكيل صحة المنوفية على استمرار المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساءا خلال أيام الاسبوع وايام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكيد على توافر الاكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل أى عقبات فى حينه .


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