وفاة نائب مدير مستشفى كفر الدوار العام الأسبق متأثرا بفيروس كورونا

البحيرة ناصر جودة

توفى الدكتور محمد فودة نائب مدير مستشفى كفر الدوار العام الأسبق بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونعى الدكتور خالد شوقى مدير مستشفى كفر الدوار العام، وجميع القيادات والعاملين بالمستشفى الفقيد قائلا: "ننعى بقلوب يملؤها الحزن والأسى الفقيد الغالى والأخ العزيز الدكتور محمد فودة نائب مدير مستشفى كفر الدوار العام سابقا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين المولى عز وجل أن يتقبله شهيداً وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان".