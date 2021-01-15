وصول فريق طبى من معهد القلب إلى مستشفى العريش لعلاج المواطنين بالمجان

وصل اليوم الجمعة لمستشفى العريش العام، فريق طبى من معهد القلب بالقاهرة، لعلاج المواطنين بالمجان. وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها وصول فريق طبي من معهد القلب القومي بالقاهرة الى مستشفى العريش العام، للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

الفريق برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم عبد العزيز، استشارى قلب فى المعهد القومى للقلب، ويضم كلا من د.محمد محمود السيد نوار أخصائى قلب فى المعهد، ومحمد محمد فايق فنى آشعة فى المعهد، وسعيد علي عبد العاطي فنى تمريض ومنسق القافلة.

وكانت استقبلت مستشفى العريش العام اليوم، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

الدفعة الجديدة

واعلنت صحة شمال سيناء فى بيان ان الدفعة تضم كلا من الدكتورة فاطمة عبد القادر عطية استاذ الكبد والجهاز الهضمي، ودكتور محمد محسن عطية مدرس جراحة مخ واعصاب، ودكتور هاني زهران محمد مدرس مساعد جراحة مخ واعصاب، ودكتور احمد سمير حسني استاذ مساعد جراحة اوعية، ودكتور احمد علوان محمد مدرس جراحة قلب وصدر، ودكتور محمود عبدة ياسين مدرس جراحة عامة، ودكتور تامر السعيد النعيمي استاذ مساعد جراحة عامة، ودكتور محمد محسن ابو الفتوح مدرس مساعد جراحة العظام، ودكتور هشام احمد عبد المهيمن استاذ مساعد تخدير، ودكتور يوسف محمد فهيم استاذ أشعة.