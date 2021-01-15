وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية لمستشفى العريش لعلاج المواطنين مجانا

شمال سيناء - محمد حسين

استقبلت مستشفى العريش العام اليوم، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة الدفعة الجديدة.

وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيان، أن الدفعة تضم كلا من الدكتورة فاطمة عبد القادر عطية استاذ الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور محمد محسن عطية مدرس جراحة مخ وأعصاب، والدكتور هاني زهران محمد مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب، والدكتور أحمد سمير حسني استاذ مساعد جراحة أوعية، والدكتور أحمد علوان محمد مدرس جراحة قلب وصدر، والدكتور محمود عبدة ياسين مدرس جراحة عامة، والدكتور تامر السعيد النعيمي استاذ مساعد جراحة عامة، ودكتور محمد محسن أبو الفتوح مدرس مساعد جراحة العظام، والدكتور هشام أحمد عبد المهيمن استاذ مساعد تخدير، والدكتور يوسف محمد فهيم استاذ أشعة.