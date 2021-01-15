اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 05:38 م
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وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 268 حالة مصابة بفيروس كورونا

الجمعة، 15 يناير 2021 05:32 م
وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 268 حالة مصابة بفيروس كورونا وزير الصحة الكويتي باسل الصباح
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 268 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 150 ألفا و329 حالة.


وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال268 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 


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