وزير السياحة والآثار يفتتح أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك فى إطار احتفال أسوان بعيدها القومى والذى يتواكب مع اليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى.

يقع معبد ايزيس على الضفه الشرقية لمحافظة أسوان بجوار السياج الشرقي للمدينة يفتح ناحية الشمال الغربي في مواجهة نهر النيل يبلغ طول المعبد حوالي 19 متر وعرضه 15 متر ارتفاع السقف 7 متر تقريبا.

وتم تشيد المعبد جزئيا في عهدي الملك بطليموس الثالث والملك بطليموس الرابع ليتم تحويله فيما بعد إلى كنيسة على الارجح للقديسة مريم.

ويعد المعبد من أهم الاكتشافات الأثرية المحفوظة بحالة جيدة حتى الآن منذ العثور عليه في عام 1871 حيث ما زال يقف المعبد شامخا بجدرانه الأربعة وسقفه ذو الألواح الجرانيتية المميزه.

يشار إلى أن محافظة أسوان تحتفل بعيدها القومى بالتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971، والسد العالى أو سد أسوان، هو أحد أعظم مشروعات السدود فى العالم خلال القرن العشرين، وأنشئ فى عهد جمال عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى آنذاك، بعد رفض البنك الدولى تمويل بناء السد، للمساهمة فى التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل والاستفادة الزراعية والاقتصادية والعمرانية والصناعية منه.

وبدأ بناء السد فى عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار، وأكمل بناؤه فى 1968، وثبّت آخر 12 مولد كهربائى فى 1970 وافتتح السد رسمياً فى عام 1971، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات.