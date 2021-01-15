وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الاستاد.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أدى اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، صلاة الجمعة بمسجد الاستاد، وأكد الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة، فى خطبة الجمعة أنه يجوز إخراج الزكاة لتوفير اللقاحات للفقراء والمساكين وهذا من أولى الأولويات للزكاة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث عدد من الموضوعات الرياضية والشبابية على مستوى المحافظة.

ويتفقد المحافظ والوزير منشآت نادى "سيتى كلوب" الجديدة التابعة لشركة استادات القابضة بنادى كفر الشيخ الرياضي، وبعدها يتوجهان إلى شبين الكوم لزيارة نادى سيتى كلوب بها، وحضور المؤتمر الصحفى لوزير الشباب والرياضة ومحافظى كفر الشيخ والمنوفية.