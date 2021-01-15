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وزير الأوقاف يخطب الجمعة فى أسوان ويعلن افتتاح 16 مسجدا جديدا

الجمعة، 15 يناير 2021 11:59 ص
وزير الأوقاف يخطب الجمعة فى أسوان ويعلن افتتاح 16 مسجدا جديدا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أسوان – عبد الله صلاح

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يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الجامع بمدينة أسوان، اليوم، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
ومن المقرر أن يلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة، والتى تأتى بعنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعى".
 
من ناحية آخرى، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف في إطار خطة عمارة بيوت الله (عز وجل) سيتم افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 45 مسجدًا الجمعة غدا  15/1/2021م، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، نحو 738 مسجدًا حتى تاريخه.
 
 

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