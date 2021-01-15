اليوم السابع
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وزير الأوقاف بخطبة الجمعة بأسوان: يجوز إخراج الزكاة لتوفير اللقاحات للفقراء

الجمعة، 15 يناير 2021 12:41 م
وزير الأوقاف بخطبة الجمعة بأسوان: يجوز إخراج الزكاة لتوفير اللقاحات للفقراء وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بأسوان..
أسوان – عبد الله صلاح

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجوز إخراج الزكاة لتوفير اللقاحات للفقراء والمساكين وهذا من أولى الأولويات للزكاة، مستائلا أنه إلا لم يتراحم الناس فى وقت الشدائد فمتى يتراحمون.
 
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بمسجد الجامع بمدينة أسوان، اليوم، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
وهنأ أسوان بالعيد القومى وما لحظانه من بناء حتى فى اصعب الاوقات يؤكد ان مصر امنة  ومع الظروف الاقتصادسة الصعبة الا ان الدولة ماضية فى البناء والحضارة.
 
من ناحية آخرى، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف في إطار خطة عمارة بيوت الله (عز وجل) سيتم افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 45 مسجدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، نحو 738 مسجدًا حتى تاريخه.
 
 

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