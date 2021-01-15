نانسى بيلوسى تتوعد بمحاكمة ترامب بسبب أحداث اقتحام الكونجرس

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت نانسى بيلوسى، رئيس مجلس النواب الأمريكى، إن المسؤولين يقومون بالتحضير لمحاكمة ترامب التى ستنقل إلى مجلس الشيوخ، مشيدة بدور قوات الأمن فى تعاملها مع أحداث اقتحام الكونجرس، قائلة: "قوات الحرس الوطنى أظهرت شجاعة كبيرة فى حماية الديمقراطية"

وأكدت خلال كلم بمؤتمر صحفى، أن هناك تعبئة غير مسبوقة للأمن فى الكونجرس، بعد الهجمات الأخيرة التى شهدت مظاهر مقززة، موضحة أنها كلفت جنرالا متقاعداً لمراجعة الإجراءات الامنية فى الكابيتول.

وفى وقت سابق، كشف مدعون أمريكيون أن مقتحمى مبنى الكونجرس الأسبوع الماضى كانوا يهدفون إلى "القبض على مسؤولين واغتيالهم".

وأكدوا أنه توجد "أدلة دامغة" تعزز ذلك، وكان مسؤولون أمريكيون اضطروا خلال الأحداث إلى الاختباء خوفا على حياتهم. وقُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص فيها من بينهم شرطي.