اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 03:37 ص
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معهد ألمانى لمكافحة الأمراض يناشد بالعمل من المنزل للحد من انتشار كورونا

الجمعة، 15 يناير 2021 03:00 ص
معهد ألمانى لمكافحة الأمراض يناشد بالعمل من المنزل للحد من انتشار كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برلين أ ش أ

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ناشد معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية فى ألمانيا، أرباب العمل بتمكين العاملين من ممارسة أعمالهم من المنزل أكثر من ذى قبل، وذلك فى ظل استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وتسجيل ألمانيا 1244 حالة وفاة و25164 حالة إصابة جديدة جراء المرض فى غضون 24 ساعة.

وقال رئيس المعهد لوثار ويلر: "العمل الآن من المنزل يحمى صحتنا جميعًا، لذلك نحتاج إلى المزيد من أصحاب العمل المسؤولين.. هناك شركات لا يزال موظفوها يقودون سياراتهم إلى المكتب أو تعقد فيها اجتماعات شخصية مع العديد من المشاركين، على الرغم من أن العمل من المنزل من الممكن تطبيقه بشكل أساسي".

وأكد أن طب العناية المركزة مشغول أكثر من أى وقت مضى وأن كل إصابة تشكل عبئ على قطاع الصحة وهى كثيرة جدًا، مشيرا إلى أن الرعاية الطبية المكثفة فى ألمانيا لم تكن مشغولة كما هى اليوم.

وناشد السكان أن يقللوا من الاتصالات ويحدوا من التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا فى الوقت الحالى أكثر أهمية من أى وقت مضى، مطالبا بتجنب السفر غير الضرورى بسبب متغيرات فيروس كورونا الجديدة.

 


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