مصدر أمريكى لـ"رويترز": ترامب تلقى وسام من ملك المغرب لدوره فى سلام الرباط وإسرائيل

واشنطن (رويترز)

قال مصدر رفيع فى الإدارة الأمريكية لرويترز، إن الرئيس دونالد ترامب تسلم اليوم الجمعة، أرفع وسام من المغرب لمساعدته فى التوصل لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وفى احتفالية خاصة أقيمت فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي، سفيرة المغرب إلى الولايات المتحدة، لترامب "وسام محمد"، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول، وقدم كهدية من العاهل المغربى الملك محمد السادس.

كما تلقى كبير مستشارى البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط آفى بيركوفيتش جائزتين أخريين لعملهما على الاتفاق الإسرائيلى المغربى الذى جرى التوصل إليه فى ديسمبر .

وساعدت الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة فى الوساطة لإبرام اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب تهدف لتطبيع العلاقات وبناء الروابط الاقتصادية.

وأثار ترامب، الذى يغادر مقعد الرئاسة الأمريكية يوم الأربعاء، بعض الانتقادات له حول اتفاق المغرب، لأنه من أجل إبرام الاتفاق وافق على أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التى كانت لعقود مثار نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية التى تدعمها الجزائر وتسعى لإقامة دولة مستقلة فى المنطقة.