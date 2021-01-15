اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يناير 2021 06:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول أمريكى: رصد زيادة فى التطرف داخل الجيش الأمريكى خلال العام الماضى

الجمعة، 15 يناير 2021 06:00 ص
مسئول أمريكى: رصد زيادة فى التطرف داخل الجيش الأمريكى خلال العام الماضى عناصر من الجيش الامريكى
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول أمريكى كبير، إن الجيش الأمريكى شهد زيادة فى التطرف على مدار العام الماضى لكنه لم يقدم بيانات عن نطاق تلك الزيادة.

 

وفى حين يمثل التطرف داخل الجيش مشكلة منذ وقت طويل فمن المرجح أن يخضع الأمر لتدقيق متزايد بعدما اقتحم مؤيدون للرئيس الأمريكى دونالد ترامب مبنى الكونجرس قبل أيام مما دفع المشرعين إلى الفرار خوفا على حياتهم.

 

وقال الجيش إنه يتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادى للتأكد من عدم وجود عسكريين حاليين فى الخدمة بين المهاجمين فى واقعة السادس من يناير كانون الثاني. وسيدرس الجيش أيضا ما إذا كان بحاجة لمراجعة خلفيات أى من أفراد الحرس الوطنى المكلفين بتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير.

 

وقال المسؤول للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه "أرى أنه توجد زيادة (داخل الجيش) قياسا إلى الزيادات (المسجلة) داخل المجتمع" مشيرا إلى أن الزيادة ترجع أيضا إلى ارتفاع عدد البلاغات عن التطرف داخل الجيش.

 


التطرف بالجيش الأمريكى

الجيش الامريكى

دونالد ترامب

جو بايدن

مستويات التطرف بالجيش الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنتاجون يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا فى الجيش الأمريكى لـ 169 ألفا و914

الثلاثاء، 12 يناير 2021 12:08 م

سر سفينة "SS United States" من الأرقام القياسية إلى الصدأ.. دشنت فى سرية لهدف عسكرى.. تكلف بناؤها 78 مليون دولار وتحمل الجيش الأمريكى ثلثى المبلغ.. وتواجد على متنها مشاهير منهم مارلين مونرو و4 رؤساء أمريكيين

الإثنين، 11 يناير 2021 08:30 م

"سانا" تؤكد ارسال الجيش الأمريكى تعزيزات عسكرية ولوجيستية إلى قواعدها فى دير الزور

الأحد، 10 يناير 2021 04:00 ص

توجيه اتهام لعسكري بالجيش الأمريكي في إطلاق نار بصالة بولينج بولاية إيلينوي

الأحد، 27 ديسمبر 2020 11:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة