مدير مستشفى قوص: اتهام سيدة بسرقة مولودها قصة من الخيال ولم تحمل منذ 6 سنوات

قنا صابر سعيد

قال الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص بقنا، أن واقعة ادعاء سيدة بخطف مولودها بعد ولادته قصة لا أساس لها قامت بتأليفها من الخيال وثبت عدم صدق كلامها بعد الكشف عليها بالسونار الذى أثبت أنها لم تتعرض للحمل ولم تنجب منذ 6 سنوات.

وأوضح النحاس فى تصريح لليوم السابع، أن الزوجة حضرت برفقة أهل زوجها وأدعت أنها كانت فى المستشفى وأجرت عملية ولادة وهو ما لم يحدث وتم إخبار أهلها بالحقيقة مع عدم تحرير محضر حفاظًا على علاقتها مع أهلها والعلاقة الزوجية.

وأكد مدير المستشفى، أن المستشفى لا تتأخر فى خدمة المرضى وتقدم لهم كل ما هو متاح وفق الإمكانيات ورغم غرابة الشكوى وعدم منطقيتها تم التعامل معها وفحصها والتى أثبتت كذب السيدة وادعائها.

يذكر أن مدينة قوص شهدت واقعة غريبة حيث استطاعت ربة منزل إيهام زوجها وعائلته بحملها بمولود عقب سنوات من الزواج واتهام مستشفى قوص بسرقة المولود عقب الولادة بقسم النساء والتوليد.

وخدعت السيدة زوجها خوفًا من زواجه بأخرى، لاسيما أنها لا تنجب منذ سنوات، فأوهمته بالحمل حتى مر 9 أشهر ووضعت وسادة حول بطنها لتأكيد الحمل.