محافظ بورسعيد يتفقد 11 سيارة إسعاف جديدة بها غرف عناية مركزة متنقلة.. صور

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة 11 سيارة إسعاف جديدة والمقدمة من هيئة الإسعاف المصرية من طراز مرسيدس والأجهزة بأحدث الأجهزة للتعامل مع جميع الحالات.

واكد المحافظ بأن جميع سيارات الإسعاف الجديدة مجهزة بكافة الامكانيات من أجهزة تنفس صناعى وأجهزة صدمات كهربائية ومونتيورز وأجهزة شفط عبارة عن غرفة عناية مركزة متنقلة بالإضافة إلى جميع الأجهزة الأساسية المتواجدة بسيارة الإسعاف.

واضاف بانه تم تدريب جميع الأطقم الطبية على كيفية الاستخدام الأمثل لهذه السيارات والتعامل مع جميع الحالات.

وأشاد محافظ بورسعيد، بدور مرفق الإسعاف والذى يعمل ليلا ونهارا لخدمة المواطنين، وما بذلوه من مجهودات خلال هذه المرحلة الصعبة، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة وانه بالنيابة عن أهالى المحافظة يقدم الشكر والتقدير لابطال الاسعاف ورجال الجيش الأبيض وما يقدمونة من ملحمة وطنية رائعة والتضحية بانفسهم والتفاعل السريع مع جميع الحالات.

ورافق محافظ بورسعيد خلال تفقده سيارات الاسعاف الجديدة اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف.