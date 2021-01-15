محافظ الشرقية: امدادات بفرق إنقاذ للبحث عن جثة شاب غارقة منذ 8 أيام.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن فرق قوات الإنقاذ النهرى التابعة لقوات الحماية المدنية بالشرقية مازالت لليوم الثامن على التوالى تواصل أعمال البحث عن جثمان ضحية حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبرى الزوامل العلوى بترعة الإسماعيلية، والذى أسفر عن حالة وفاة و إصابة 4 أخرين، تم إنفاذ وإنتشال 3 منهم بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وجارى البحث عن الرابع، والذى جرفته المياه بعيداً ولم يتم تحديد موقعه حتى الآن.

وأضاف المحافظ، أنه فور تلقى غرفة الأزمات و الكوارث بالديوان العام إخطاراً بالحادث بادر على الفور بالتواصل مع اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية واخطار قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث وإنتشال المصابين والسيارة ، حيث تم الدفع بقوات من الإنقاذ النهرى تحت إشراف العميد محمد عدلى مدير الحماية المدنية والعقيد شريف بكر وكيل الإدارة.

وتمكنت القوات من إنتشال السيارة من أعماق المياه واستخراج شخص تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وانتشال 3 أخرين ونقلهم لمستشفى بلبيس المركزى لتوفير أوجه الرعاية العلاجية و الصحية لهم.

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى جهودها الحثيثة للبحث عن إنتشال جثمان الشاب الرابع والذى جرفته المياه بعيدا.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لإنتشال الجثمان ، وأن الجميع متواجد ويُتابع على مدار الساعة لحين استخراجه، من خلال الإستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ النهري.

وأضاف العميد محمد عدلى مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية أن فرق قوات الإنقاذ النهرى والغطاسين، تعمل بكامل طاقتها وتكثيف جهودها، لإستخراج ضحية حادث الزوامل وانتشال الجثة من المياه.

وقدم محافظ الشرقية خالص التعازى والمواساه لأسر ضحايا الحادث الأليم، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وفى سياق متصل وجه محافظ الشرقية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى بتكثيف أعمال تطهير و رفع ورد النيل و المخلفات من مياه الترعة والمساعدة فى عمليات الإنقاذ.