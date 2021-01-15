محافظ الشرقية: إجراءات صارمة وغرامات فورية على المخالفين للإجراءات الإحترازية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة 17 شيشه من أحد المقاهى المخالفة بطريق الزرقيه وتم تشميع المقهى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

كما تمكنت الحملة من فض فرحين بقرى كفرعوض الله حجازى بالاضافه الى فض فرح بقرية ام رماد بنطاق الوحدة المحلية بالطيبة وتم تفريق المواطنين حفاظاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما تم ضبط صاحب ستوديو تصوير خارجى اسفل كوبرى الصدر بمدينه الزقازيق لمخالفته للإجراءات الإحترازية و تجمع عدد كبير من المواطنين بداخله حرصاً على سلامتهم من الاصابه بفيروس كورونا.

كما قامت حملة من رئاسة المركز بضبط 20 مواطن داخل كافتريا بطريق العصلوجى لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم ضبط صاحب مطعم بشارع الزراعة لقيامه بعمل افتتاح للمطعم بدون ترخيص من الجهات المختصه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسه حى ثان الزقازيق بحمله على مراكز الدروس الخصوصيه واسفرت عن غلق مركز للدروس الخصوصيه بشارع ابو بكر الصديق بمنطقة فلل الجامعه وتم تفريق الطلاب وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملات يومية بنطاق المدينة والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا واسفرت الحملات عن فض 4 أفراح حيث تم فض فرح بديرب نجم بجوار الساحة الشعبية بالإضافه إلى فض 4 افراح بقرى العكل و صهبرة وابو عيد التابعه للوحدة المحلية بقرموط صهبرة كما تم التحفظ على 19 شيشة من مقاهى مخالفه بقرى شبرا صوره وصهبرة وكراديس كما تم توقيع الغرامه الفورية المقرره على 10 مواطنين لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحليه بانشاص الرمل بفض سرادق فرح بقرية انشاص الرمل كما قامت الوحده المحليه بأولاد سيف بفض سرادقين أفراح احدهم بقريه ميت ربيعة والآخر كان بقرية الدهاشنه.

كما قام رئيس المركز بفض فرح قبل بدءه وغلق قاعه الفرح بالمدينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت رئاسه مركز ومدينه ابو حماد حمله على المقاهى والكافتريات واسفرت الحمله عن مصادره 8 شيش من احد الكافتريات المخالفه بنطاق الوحده المحليه بالحلميه ،كما تمكنت الحمله من فض سرادق فرح بعزبه السلامة بقرية الجعفرية التابعه للوحدة المحلية بالحلمية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.