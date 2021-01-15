محافظ البحيرة: افتتاح 4 مساجد جديدة بحوش عيسى وكفر الدوار وأبو حمص.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد .

وأشار إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وإفتتاح أكثر من 145 مسجد تجاوزت تكلفتها 215 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالى عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالى عدد المساجد بنطاق المحافظة 13850 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور بالتزامن مع افتتاح 4 مساجد جديده بنطاق مراكز حوش عيسى وكفر الدوار وأبو حمص بتكلفه إجمالية بلغت 7 مليون و200 ألف جنيه وتلك المساجد هى :-

* مسجد الثورة بعزبه فرج شبل بمركز حوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 181م ( الصحن 134 متر والمصلى 47 م) ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و200 ألف جنيها.

* مسجد الصباغين بمدينة كفر الدوار على مساحة 546 م وهو مقام بالجهود الذاتية يتكون من دورين ارضى وثانى رئيسى ومصلى ، وبلغت التكلفة الإنشائية 2 مليون و800 ألف جنيها.

* مسجد الحمراء بمدينة كفر الدوار على مساحة 598 م المقام بالجهود الذاتية ويتكون من دورين ارضى وثانى رئيسى ومصلى، وبلغت التكلفة الإنشائية 2 مليون و200 ألف جنيها.

* مسجد خليف كفر عزاز بمركز ابو حمص على مساحه 111 متر بتكلفه اجماليه مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف، حيث قام رؤساء المدن بافتتاح تلك المساجد بحضور مدير ادارات الأوقاف وجمع كبير المواطنين.

وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "فريضة الزكاة وأثرها فى تحقيق التوازن الاجتماعي" ، أهميه الزكاه فهى طهارة للنفس، ونماء للمال، وتحصين له كما انها تسهم فى تحقيق التوازن المجتمعي، وسد حوائج المحتاجين وتفريج كربهم لذا فقد أمر الإسلام بالزكاة وجعلها ركنا من أركانه والزكاة والتأكيد انه يجوز تعجيل الزكاة، وتقدیم موعد إخراجها لصالح الفقراء، لا سيما فى أوقات الشدائد والجوائح والأزمات فإذا كانت الز كاة تصرف للفقراء والمساكين لسد حاجتهم، فقد تكون الحاجة إلى العلاج أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، ولا شك أن علاج مرضی ( کورونا) وتوفیر الدواء والأجهزة الطبية لهم، ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التى فرضتها هذه الجائحة من أولى أولويات الزكاة فى هذه الأيام، وإن ذلك ليعد من باب تفریج الكرب التى حثنا ديننا الحنيف على تفریجها.

وأكد محافظ البحيرة، أنه تم تعقيم وتطهير جميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بها مع تحديد اماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.