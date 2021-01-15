محافظ أسوان: جهود الأوقاف تواكب التطور وتساعد على تجديد الخطاب الدينى

أسوان - عبد الله صلاح

أشاد الواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود المتواصلة لوزارة الأوقاف وحرصها المستمر على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التى تهدف إلى مواكبة التطور وتساهم فى تجديد الخطاب الدينى ونشر تعاليم الدين الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع أطياف المجتمع المصرى الأصيل.

وقدم اللواء أشرف عطية، الشكر للدكتور محمد مختار جمعه لحرصه المستمر على مشاركة أهالى المحافظة بالعيد القومى ، بجانب الجهود المتواصلة التى تقدمها الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالخير والنفع على المواطن الأسوانى ، فضلاً عن دورها الهام فى التوسع لإنشاء وعمارة المساجد ودور العبادة حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إفتتاح 18 مسجد بمختلف القرى والمدن.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وأيضاً الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، شهدوا ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة والتى تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.

وفى ختام فاعليات الدورة التثقفية تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات.

وعقب ذلك قام وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان " فريضة الزكاه وأثارها في تحقيق التوازن المجتمعي " من داخل أروقه المسجد الجامع بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الجامعية والأمنية والدينية والتنفيذية والمجتمعية.

وأكد الدكتور محمد مختار في الخطبة، أهمية الألتزام بفريضة الزكاة بإعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعى من خلال سد حوائج الفقراء والمحتاجين وتفريج كربهم وخاصة وقت الأزمات والجوائح ، لافتاً إلى أنه يستحب أخراج الزكاة عند الكروب والشدائد وتدبير العلاج واللقاحات للفقراء.