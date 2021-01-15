اليوم السابع
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محافظة الغربية تطرح 82 قطعة أرض للبيع فى مزاد علنى الثلاثاء المقبل

الجمعة، 15 يناير 2021 08:30 م
محافظة الغربية تطرح 82 قطعة أرض للبيع فى مزاد علنى الثلاثاء المقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أعلنت محافظة الغربية عن انعقاد جلسة مزاد علنى يوم الثلاثاء القادم، لطرح 82 قطعة أرض فضاء (أملاك الدولة) للبيع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف بطنطا.

ووضعت المحافظة خطة تنظيمية بجدول زمنى محدد لتسيير الأعمال بجلسة المزاد منعاً للتزاحم ولضمان حُسْن سير العمل.

المزاد الأول 34 قطعة أرض بمركز ومدينة السنطة (من الساعة 12 ظ حتى الساعة 2.30 ظ)، المزاد الثانى 20 قطعة بمركز ومدينة زفتى (من الساعة 2.30 ظ حتى الساعة 3.30 ع)، المزاد الثالث 14 قطعة أرض بمركز ومدينة طنطا (من الساعة 3.30 ع حتى الساعة 4.30 ع).

المزاد الرابع: 8 قطع أرض بمركز ومدينة سمنود، قطعة أرض بمركز ومدينة المحلة الكبرى، 2 قطعة أرض بحى أول طنطا، 3 قطع أرض بمركز ومدينة قطور (من الساعة 4.30 ع حتى الساعة 5.30 م).

وأضاف بيان المحافظة أنه على من يرغب بالاشتراك فى المزاد الإسراع بشراء كراسة الشروط من ديوان عام المحافظة، مجلس المدينة أو الوحدات المحلية، ويُرْجَى من المشاركين بالمزاد التواجد فى الأوقات المحددة لكل مركز ومدينة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

 


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