جاء قرار تعيين فينك فى هذا المنصب بعد أن اختاره الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش لهذا الموقع خلفا للنيوزيلندى دافيد شريرر لما يتمتع به نيكولاس فينك من خبرة فى مجال ترتيبات ما بعد انتهاء الصراعات فى العديد من مناطق العالم التى سبق له العمل فيها.



المبعوث الأممى الجديد لجنوب السودان من مواليد 1952 وسبق له العمل فى بعثات الأمم المتحدة فى جمهورية السودان وفى جوبا بجنوب السودان، كما سبق له العمل فى الصومال حتى العام 2019.

تعد عملية حفظ السلام التى تقوم بها الأمم المتحدة فى جنوب السودان هى الثانية من حيث الضخامة فى أفريقيا، وينخرط تحت لواءها 17 ألفا من قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من ذوى القبعات الزرقاء، وتصل كلفة تشغيل تلك القوات مليار دولار أمريكى سنويا تتحملها موازنة الأمم المتحدة التى تدرس حاليا خفض هذا العدد إلى 15 ألف جندى لتقليل ما ينفق على تلك العملية .