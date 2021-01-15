فايزر: نعمل على تسليم 2 مليار جراعة خلال العام الحالى

كتب رامى محيى الدين

أعلنت شركة فايزر أنها تعمل على تسليم ملياري جرعة لقاح ضد كورونا خلال العام الحالي، مشيرة إلى أنها ترجح حدوث اضطراب بمواعيد شحنات اللقاح ضد كورونا على المدى القريب.

وكانت شركة فايزر الأمريكية ومسئولو الصحة الفيدراليون، حققوا في وفاة أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد 16 يومًا من تلقي الشخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا التابع للشركة، وفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرج".

وقال بيان لشركة فايزر، إن الأدلة حتى الآن لا تشير إلى وجود صلة بين تلقى اللقاح والوفاة، حيث أصيب الطبيب المقيم في فلوريدا باضطراب نادر يسمى قلة الصفيحات الحادة التي تقلل من قدرة الجسم على تجلط الدم ووقف النزيف الداخلي.

واستشهدت شركة فايزر بتجاربها السريرية والبيانات التي تم جمعها منذ أن تم ترخيص اللقاح في الولايات المتحدة في الإبلاغ عن استنتاجها الأولى، بأن الدليل لا يشير إلى وجود علاقة سببية مع اللقطة التي طورتها باستخدام BioNTech SE الألمانية، في غضون ذلك، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها على علم بالوفاة، و"ستقيم الوضع مع توفر مزيد من المعلومات" .

وقالت فايزر في بيانها: "حتى الآن، تم تطعيم ملايين الأشخاص ونحن نراقب عن كثب جميع الأحداث السلبية لدى الأفراد الذين يتلقون لقاحنا، فمن المهم ملاحظة أن الأحداث الضارة الخطيرة، بما في ذلك الوفيات التي لا علاقة لها باللقاح، من المحتمل للأسف أن تحدث بمعدل مماثل لما يحدث في عموم السكان."

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة نبأ وفاة جريجوري مايكل، طبيب التوليد وأمراض النساء البالغ من العمر 56 عامًا والذي يقع في ميامي بيتش ونقلت الصحيفة عن منشور على فيس بوك كتبته في 5 يناير زوجته هايدي نيكلمان، والذي قال إن مايكل مات بسبب نزيف في المخ.