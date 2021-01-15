فايزر تبلغ البحرين بإعادة جدولة تسليم شحنات لقاح كان من المفترض تسلمها فى يناير

كتب أحمد عبد الرحمن

أبلغت شركة فايزر البحرين بإعادة جدولة تسليم شحنات اللقاح التى كان من المفترض أن تسلم في يناير، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأعلنت شركة فايزر أنها تعمل على تسليم ملياري جرعة لقاح ضد كورونا خلال العام الحالي، مشيرة إلى أنها ترجح حدوث اضطراب بمواعيد شحنات اللقاح ضد كورونا على المدى القريب.

وكانت شركة فايزر الأمريكية ومسئولو الصحة الفيدراليون، حققوا في وفاة أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد 16 يومًا من تلقي الشخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا التابع للشركة، وفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرج".

وقال بيان لشركة فايزر، إن الأدلة حتى الآن لا تشير إلى وجود صلة بين تلقى اللقاح والوفاة، حيث أصيب الطبيب المقيم في فلوريدا باضطراب نادر يسمى قلة الصفيحات الحادة التي تقلل من قدرة الجسم على تجلط الدم ووقف النزيف الداخلي.

واستشهدت شركة فايزر بتجاربها السريرية والبيانات التي تم جمعها منذ أن تم ترخيص اللقاح في الولايات المتحدة في الإبلاغ عن استنتاجها الأولى، بأن الدليل لا يشير إلى وجود علاقة سببية مع اللقطة التي طورتها باستخدام BioNTech SE الألمانية، في غضون ذلك، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها على علم بالوفاة، و"ستقيم الوضع مع توفر مزيد من المعلومات" .