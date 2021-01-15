غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بالدلنجات والرحمانية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة البحيرة، حملة طبقا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020، للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.

أسفر المرور عن غلق وتشميع 2 مقر بحى هندى بإدارة الدلنجات، و غلق مركز وإتخاذ الإجراءات القانونية بإدارة الرحمانية.