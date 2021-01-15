طاقم طبى ينقذ عجوز صينى توقف قلبه خلال نقله بسيارة اسعاف للمستشفى.. فيديو

كتب محمد شعلان

أقدم طاقم من الأطباء والممرضين فى مدينة صينية على عمل بطولى لإنقاذ حياة عجوز يبلغ من العمر 77 عاما، تعرض لتوقف مفاجئ في القلب خلال نقله بسيارة الاسعاف من منزله إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية عليه، ليفاجئوا بتوقف القلب وهم فى طريقهم إلى المستشفى، ليتدخل الطاقم الطبى لإنقاذه عن طريق التنفس الصناعى.

أطباء وممرضات يضغطون نحو 3000 ضغطة صدر لمحاولة إنعاش رجل مسن!#الصين pic.twitter.com/pDaOZMuPgE — CGTN Arabic (@cgtnarabic) January 14, 2021

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN Arabic، فيديو لأربعة من الأطباء والممرضين وهم يجلسون فوق السرير المتحرك الذى يقل العجوز الصينى ويقومون بإجراء انعاش قلبى رئوى للرجل المسن بشكل متواصل على طول الطريق حتى وصل إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.



الاطباء يتجمعون حول المريض بعد وصوله المستشفى



الطاقم الطبى يحاول انقاذ العجوز

ونجح طاقم الأطباء والممرضين الصيني من انقاذ حياة الرجل المسن، حيث استعاد وعيه بأعجوبة بفضل جهود الأطباء والممرضات الذين استمروا في اجراء ضغطات الصدر بنحو 3 آلاف ضغطة لمدة 27 دقيقة متواصلة، وتم وضع العجوز على أجهزة التنفس الاصطناعى بعد استقرار حالته الصحية.

وفى واقعة انقاذ أخرى، استأجر مسن صيني يبلغ من العمر 79 عاما، ويعانى من مرض السرطان، عمالا لحفر قبره ودفنه حيًا بعد أن فقد كل أمل في التعافي من مرضه الشديد، وتأتى رغبته هذه حتى لا يكون عبئا على أولاده أو زوجته، وبالفعل جلس الرجل داخل القبر راغبًا في الموت.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الرجل المسن يعاني من الألم بعد خضوعه للعديد من العلاجات لمحاربة سرطان الغدد الليمفاوية، وقال مسئولون لوسائل إعلام صينية، إنه مع استمرار تدهور صحته، حاول المريض في النهاية إنهاء حياته لتجنب أن يكون عبئًا على زوجته وأطفاله.

وأفادت الصحيفة، بأن الرجل في حالة مستقرة بعد أن أخرجته الشرطة من الحفرة التي استدعاها قرويون إلى الموقع في مقاطعة هونان جنوب الصين، وظهر الحادث بعد أن انتشرت على الإنترنت لقطات تظهر السلطات وهى تنقذ الرجل العجوز من الحفرة، حيث يمكن رؤيته جالسًا داخل حوض تم وضعه في قاع حفرة محفورة في الأرض محاطًا بالمسؤولين والقرويين.