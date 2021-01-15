اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يناير 2021 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 4 أطنان أسماك فاسدة ومدير مخبز بالقليوبية استولى على 9ملايين جنيها من الدعم

الجمعة، 15 يناير 2021 11:27 ص
ضبط 4 أطنان أسماك فاسدة ومدير مخبز بالقليوبية استولى على 9ملايين جنيها من الدعم أسماك فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مباحث تموين القليوبية بقيادة العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، حملة مكبرة على المصانع والمخازن بنطاق المحافظة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة للجمهور ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظا على صحة المواطنين.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة مكبرة بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 4,131 طن أسماك "ماكريل – بورى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23,485 طن "زيت طعام – خل - طحينة"، معبأ داخل براميل وجراكن مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بنطاق المحافظة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى، لاستيلائه على مبلغ 8 ملايين و950 ألف و858 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.


اخبار القليوبية

مباحث تموين القليوبية

الدقيق المدعم

اسماك فاسدة

زيت طعام

طحينة مجهولة المصدر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إغلاق 4 منشآت صناعية فى حملة مكبرة لتموين القليوبية بـ4 مدن

الخميس، 24 سبتمبر 2020 10:42 ص

مدير تموين القليوبية يشن حملة مكبرة على المخابز البلدية لمتابعة منظومة الخبز

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 04:35 م

تموين القليوبية تحرر 69 محضرا لبقالى التموين للضرب الوهمى للكمامات دون استلامها

الخميس، 09 يوليه 2020 11:28 م

تموين القليوبية: توريد 181415 طن قمح لصوامع المحافظة حتى اليوم

الخميس، 11 يونيو 2020 12:56 م

تموين القليوبية: حققنا زيادة فى توريد القمح 75 ألف طن عن العام الماضى

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:38 م

تموين القليوبية: توريد 181200 طن قمح لصوامع المحافظة حتى اليوم

الأحد، 07 يونيو 2020 10:46 ص

تموين القليوبية: توريد 181137 طن قمح لصوامع المحافظة حتى اليوم

السبت، 06 يونيو 2020 12:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة