ضبط 4 أطنان أسماك فاسدة ومدير مخبز بالقليوبية استولى على 9ملايين جنيها من الدعم

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث تموين القليوبية بقيادة العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، حملة مكبرة على المصانع والمخازن بنطاق المحافظة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة للجمهور ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظا على صحة المواطنين.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة مكبرة بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 4,131 طن أسماك "ماكريل – بورى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23,485 طن "زيت طعام – خل - طحينة"، معبأ داخل براميل وجراكن مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بنطاق المحافظة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى، لاستيلائه على مبلغ 8 ملايين و950 ألف و858 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.